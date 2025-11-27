Bé 2 tuổi uống chất tẩy rửa tử vong, người trông trẻ bị khởi tố

Ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã tiếp nhận thông tin bé Đ.G.B. (SN 2023) tử vong tại một ngôi nhà trên phố Lạch Tray, phường Lê Chân (Hải Phòng).

Kết quả điều tra cho thấy mẹ cháu bé là chị Đ.T.T. gửi 3 con cho Phạm Hải Anh, 33 tuổi, trông giữ tại nhà riêng. Trong quá trình trông trẻ, Hải Anh không trông giữ, quản lý chặt, để bé Đ.G.B. tự uống dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các gia đình và cơ sở trông trẻ cần tăng cường giám sát, tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc hóa chất, vật dụng nguy hiểm, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.