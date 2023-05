Bé 2 tháng tuổi bị bạo hành qua cơn nguy kịch, bị can có thoát án tử?

Liên quan vụ bé 2 tháng tuổi bị bạo hành tại Lâm Đồng, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sức khỏe của bệnh nhi N.N.T.C. đã có những chuyển biến tích cực. Cháu đang tập cai thở và nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ khoa Nhi.

Cháu N.N.T.C. bị Trần Hoài Thương (người tình của mẹ cháu) nhiều lần bạo hành, đỉnh điểm là tối 20/5, cháu bị đánh đến nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, gãy 2 tay, 2 chân, chấn thương sọ não.

Ngày 23/5, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thương về tội Giết người.

Dư luận đặt câu hỏi, trong trường hợp bé C. qua cơn nguy kịch, Thương đối diện mức án nào theo quy định của pháp luật?

Đối tượng Trần Hoài Thương (Ảnh: V.T.)

Luật sư Tạ Anh Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia luật và liên danh) đánh giá những hành động như đặt núm vú giả vào miệng cháu rồi dán băng dính để cháu không khóc; tát vào đầu, mặt làm cháu bé khó thở, trớ sữa ra ngoài của Thương là hành vi nguy hiểm. Do vị trí tác động là vùng trọng yếu (đầu và mặt), nạn nhân là cháu bé mới hơn 2 tháng tuổi, non nớt và không có khả năng tự vệ, hành vi của Thương có đủ dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Do phạm tội với người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bị xử lý theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt tại khoản này là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp cháu C. qua cơn nguy kịch, không bị nguy hiểm tới tính mạng, số phận pháp lý của Thương có thể thay đổi.

Cụ thể, luật sư cho biết theo Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Trong vụ việc này, hành động của Thương là rất nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng cháu bé.

Luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia luật và liên danh.

Nếu bé C. qua cơn nguy kịch và may mắn sống sót, đây là kết quả từ sự cứu giúp tận tình của đội ngũ y bác sĩ và hoàn toàn nằm ngoài ý chí chủ quan của bị can.

Trong trường hợp đó, hành động của Thương có thể xếp vào nhóm phạm tội chưa đạt. Trích dẫn Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư Tuấn cho biết đối với tình huống phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, Thương có thể thoát án tử và đối mặt khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù nếu bé C. được bảo toàn tính mạng.