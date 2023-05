Vụ bạo hành bé 2 tháng tuổi: Dán băng keo quanh miệng, liên tục tát vào đầu

Ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, trú TP Đà Lạt) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Hoài Thương (Ảnh: V.T.)

Thương được xác định là đối tượng bạo hành cháu N.N.T.C. (2 tháng 20 ngày tuổi), con gái của Nguyễn Phúc Hồng A.- người tình của Thương.

Đỉnh điểm vào tối 20/5, Thương đánh cháu bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước lúc đánh cháu bé, Thương đã sử dụng ma túy đá, mẹ cháu chứng kiến con bị đánh nhưng không can ngăn.

Công an đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng A. tới làm việc. Tuy nhiên do hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé rất xấu nên cơ quan công an tạm cho A. về chăm sóc con.

Liên quan vụ bạo hành trẻ em, sáng 22/5, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, tối 20/5, đơn vị đã cử người đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình. Sở cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của cháu bé.

Theo tìm hiểu, tháng 3 vừa qua, Nguyễn Phúc Hồng A. ly thân chồng và cùng con gái tới sống chung với Trần Hoài Thương tại một phòng trọ ở TP Đà Lạt.

Trong thời gian sống chung, thấy cháu C. thường quấy khóc nên Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu bé.

Ngày 19/5, Thương dùng núm vú giả đặt vào miệng cháu bé rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc. Khi thấy cháu khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném nhiều lần vào người cháu bé.

Ngày 20/5, khi cháu bé không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, trớ sữa ra ngoài.