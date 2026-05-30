Bắt thanh niên trữ “đá” trong ngăn tủ đông

Ngày 30/5, Công an xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) thông tin, đối tượng Võ Thành Quốc (SN 2001, trú tại xã Đông Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã bị bắt để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã Trà Bồng phát hiện 7 người trên địa bàn tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Làm việc với công an, những người này khai nhận đã mua ma túy của đối tượng Võ Thành Quốc.

Trên cơ sở đó, Công an xã Trà Bồng đã củng cố hồ sơ, phối hợp với Công an xã Đông Trà Bồng khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thành Quốc.

Số ma túy đá của đối tượng Võ Thành Quốc (Ảnh: Công an xã Trà Bồng).

Qua khám xét, công an phát hiện trong ngăn đông tủ lạnh của Quốc có một túi vải đựng tinh thể rắn có màu trắng với trọng lượng 9,98 gam, cùng 15 đoạn ống nhựa bịt kín hai đầu.

Võ Thành Quốc khai nhận tinh thể rắn màu trắng bị công an thu giữ là ma túy đá. Đối tượng đã đặt mua ma túy rồi chia nhỏ để bán cho các con nghiện nhằm kiếm lời.