Dân trí Chiều 21/10, tin từ Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng giao dịch công ty tài chính F88 tại tỉnh này.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc An (30 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Bị can Phan Ngọc An là Trưởng phòng giao dịch của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty tài chính F88) có địa chỉ tại phường 7, TP Bạc Liêu.

Trụ sở Công ty tài chính F88 tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bước đầu, công an xác định Phan Ngọc An có hành vi "lén" hoạt động khi đã có quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 25/8, Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" tại Công ty tài chính F88 Bạc Liêu (phường 7, TP Bạc Liêu) được phát hiện vào ngày 22/8.

Trong đêm 22/8, tại tỉnh này phát hiện trường hợp F0 là nhân viên của Công ty tài chính F88. Liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2 này đã có 20 F0 và hàng trăm F1, F2.

Huỳnh Hải