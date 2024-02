Bắt tạm giam tài xế chạy trốn CSGT, đâm vào xe chuyên dụng

Ngày 2/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ngọc (trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 24/1, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Lạng Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện ô tô mang BKS 29B-309.59 do Nguyễn Văn Ngọc điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ yêu cầu dừng xe nhưng tài xế Ngọc không chấp hành mà điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy theo hướng Lạng Sơn - Bắc Giang.

Nguyễn Văn Ngọc tại công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Quá trình di chuyển, Ngọc lái xe với tốc độ cao, lạng lách, chèn ép cản trở không cho tổ tuần tra tiếp cận.

Khi đến địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), xe chuyên dụng của tổ tuần tra đã chặn, dừng được xe của Nguyễn Văn Ngọc, nhưng đối tượng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra.

Đến khu vực tổ dân phố Tân Điều, thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), được sự giúp đỡ của người dân, tổ công tác đã dừng được ô tô nhưng Nguyễn Văn Ngọc đã xuống xe, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 26/1, Ngọc đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Ngọc khai nhận, do ô tô đã cải tạo hàng ghế, tự ý thay đổi kết cấu không đúng với quy định và trên xe chở hàng hóa (gồm các loại gỗ) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên đã cố tình bỏ chạy nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.