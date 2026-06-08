Bắt tạm giam người đàn ông dùng máy móc xẻ cả quả đồi

Ngày 8/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Hưng (55 tuổi, trú tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Nguyễn Đức Hưng đứng nghe công bố quyết định khởi tố bị can (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đầu tháng 4, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tại khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 25/2 đến 1/4, ông Hưng đã thuê 2 máy múc cùng nhiều xe tải để khai thác đất tại khu vực này.

Cả quả đồi bị ông Hưng thuê người múc đất đem đi bán (Ảnh: Đoàn Đức).

Làm việc với cơ quan công an, ông Hưng khai nhận đã khai thác khoáng sản trái phép, bán cho nhiều cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngoài việc khởi tố bị can đối với ông Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.