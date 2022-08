Bắt tạm giam kẻ đánh chết người bằng điếu cày tại Hòa Bình

Ngày 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Bùi Văn Hải (SN 1990), trú huyện Lạc Thủy để điều tra tội Giết người.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/8, Bùi Văn Hải và nhóm bạn cùng xã An Bình, huyện Lạc Thủy ngồi uống nước tại quán cà phê Điểm Hẹn, thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy.

Hiện trường nơi xảy ra mâu thuẫn, anh Trịnh Đức Tư bị đập điếu cày vào người dẫn đến tử vong (Hình ảnh do camera ghi lại).

Nhóm của Hải xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Trịnh Đức Tư (SN 1998, trú xã An Bình). Lúc này, anh Tư cầm cốc thủy tinh ném về phía anh Q.C.Đ. (người trong nhóm bạn của Hải) nhưng không trúng.

Bất ngờ, Bùi Văn Hải dùng điếu cày đập nhiều phát vào người và đầu khiến anh Tư nằm gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Lạc Thủy đã tạm giữ khẩn cấp Bùi Văn Hải để điều tra hành vi Giết người.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình làm rõ.