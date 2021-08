Bắt tạm giam đối tượng dùng dao tự chế đâm cha dượng tử vong

Dân trí Sáng ngày 5/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Nhứt, về tội "giết người".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian gần đây Lương Văn Nhứt (SN 1993, cư trú huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về sống cùng mẹ là bà Lý Thị Oanh (SN 1958) và cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (SN 1971), tạm trú thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Bị can Lương Văn Nhứt (Ảnh: Nghiêm Túc). Khoảng 21h ngày 29/7, sau khi uống rượu, ông Lộc lớn tiếng chửi và đuổi Nhứt cùng bà Oanh ra khỏi nhà. Nhứt nói với ông Lộc là chưa đi tìm việc làm được, nên muốn ở lại trong nhà. Lúc này ông Lộc vẫn lớn tiếng và tiếp tục chửi Nhứt. Tức giận nên Nhứt lấy cây dao tự chế dài khoảng 1,2 mét đâm ông Lộc tử vong. Sau đó, Nhứt đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nguyễn Hành