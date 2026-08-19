Bắt tạm giam đối tượng dâm ô trẻ em

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Sơn (SN 1968, trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22/7, Công an xã Tây Tiền Hải tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc Phạm Văn Sơn có hành vi dâm ô đối với một cháu bé sinh năm 2019.

Đối tượng Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h30 ngày 22/7, Sơn đến nhà một người quen trên địa bàn xã. Thời điểm này, trong nhà có một số trẻ em đang chơi nhưng không có người lớn. Lợi dụng lúc vắng người, Sơn tiếp cận cháu bé và thực hiện hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm, hôn cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Tiền Hải khẩn trương xác minh vụ việc, thu thập tài liệu, lấy lời khai những người liên quan và làm việc với Phạm Văn Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi của mình.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Công an xã Tây Tiền Hải đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.