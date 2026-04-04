Rủ bé gái về nhà trọ cho kẹo, nước ngọt rồi xâm hại

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 27/2, sau khi đi uống rượu về, Đinh Văn Hoan (trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ) rẽ vào nhà người quen tại phường Nông Trang chơi. Lúc này chỉ có cháu N.T.H. (con gái chủ nhà) ở nhà.

Nảy sinh ý đồ xấu, Hoan rủ cháu H. về nhà trọ của mình ở khu Hòa Phong, phường Việt Trì để cho kẹo, thạch, nước ngọt. Sau khi thực hiện xong hành vi xâm hại cháu H., Hoan chở cháu bé về lại nhà.

Đối tượng Đinh Văn Hoan và hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 28/2, cháu H. kể lại diễn biến vụ việc cho gia đình biết. Sau đó, mẹ cháu tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trình báo.

Làm việc với công an, Hoan khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hoan để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 3, điều 142, Bộ luật hình sự.