Bắt tạm giam bạn trai đánh nữ sinh đại học 22 tuổi tử vong

Nữ sinh viên xinh đẹp bị bạn trai bạo hành dẫn tới tử vong (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chiều 16/6, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Văn Quang - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai cho biết, cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tùng bị cáo buộc đã đánh, đẩy ngã bạn gái là Đ.T.K.L. (22 tuổi, TP Lào Cai) khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân tử vong của L. là chấn thương sọ não không hồi phục.

Theo lời khai của Tùng, Tùng và nạn nhân Đ.T.K.L. có quan hệ tình cảm với nhau từ nhiều năm nay. Khoảng 19h ngày 15/3, Tùng đón chị L. từ Bến xe Trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng tại tổ 15, phường Xuân Tăng. Khoảng 2h rạng sáng hôm sau, giữa L. và Tùng xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái không tôn trọng mình, Tùng tức giận bỏ ra ngoài; chị L. đứng dậy can ngăn thì Tùng lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay tát bạn gái.

Phạm Văn Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Trong quá trình giằng co, chị L. bị ngã. Vào thời điểm đó, trong phòng tắt điện nên Tùng không biết chị L. ngã như thế nào. Sau đó, Tùng thấy chị L. tự leo lên giường nằm, còn Tùng bỏ vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tùng quay trở lại giường, tiếp tục ôm bạn gái ngủ. Đến khoảng 16h cùng ngày, Tùng quay vào phòng ngủ thì thấy chị L. bị sốt. Tùng gọi cho em họ đưa chị L. đi bệnh viện kiểm tra.

Trong lúc đợi em họ., Tùng thấy mặt bạn gái bắt đầu sưng, phù nề, nói không rõ ràng, có biểu hiện mê sảng.

Chị L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cấp cứu, được chẩn đoán chấn thương sọ não kín. Ngày 17/3, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội điều trị. Do vết thương nặng, đến ngày 27/3, chị L. tử vong.

Ngày 2/6, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an ra Bản kết luận giám định pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của chị Đ.T.K.L. là do chấn thương sọ não không hồi phục.

Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tùng.