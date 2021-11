Bắt quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án hồ Tả Trạch để xảy ra sai phạm

Dân trí Công trình hồ chứa nước Tả Trạch bị một doanh nghiệp đưa thiết bị, máy móc vào đào bới, vận chuyển đá ra ngoài, gây thất thoát tài sản quốc gia. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm.

Ngày 30/11, Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Thông (sinh năm 1967, trú tại TP Huế) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 - đơn vị quản lý hồ Tả Trạch (Ảnh: CTV).

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an Thừa Thiên Huế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy nên đã tiến hành điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, trong quá trình được giao bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia này, quyền Giám đốc Ban quản lý dự án Ngô Thông đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngăn chặn Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đưa phương tiện, thiết bị vào đào, múc, xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa nước Tả Trạch.

Bên cạnh đó, ông Thông đã phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý.

Ông Thông đã không thực hiện nhiệm vụ được giao khi cho các phương tiện Tập đoàn Sơn Hải vào công trình hồ Tả Trạch múc, vận chuyển đá ra ngoài và xác nhận nguồn gốc đá là của Tập đoàn này (Ảnh: CTV).

Việc làm của Sơn dẫn đến trong thời gian từ 24/2/2021 - 19/3/2021, đã có 2.529,9m3 đá bị vận chuyển ra bên ngoài công trình. Qua giám định, đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 315 triệu đồng.

Khi cơ quan công an phát hiện, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 mới yêu cầu Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải tạm dừng hoạt động. Vụ việc nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì hậu quả còn nặng nề hơn, thậm có thể gây nguy hại đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Công trình hồ Tả Trạch (Ảnh: CTV).

Trong đêm 29/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khám xét nơi ở và làm việc của Ngô Thông, thu nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành khám xét nơi ở của ông Ngô Thông tại số 15 đường Đinh Công Tráng, TP Huế (Ảnh: CTV).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục làm rõ.

Đại Dương