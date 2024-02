Bắt quả tang nhóm nam nữ phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thanh Cao (22 tuổi) và Hồ Minh Lên (20 tuổi, cùng ngụ địa phương) để điều tra về hành vi Tàng trữ ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm chơi ma túy bị công an bắt quả tang (Ảnh: Huyền My).

Theo công an, khoảng 23h30 ngày 1/2, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường kiểm tra đột xuất quán karaoke Tuyết Hương ở phường 3, thị xã Kiến Tường.

Tại phòng số 6, cảnh sát phát hiện 8 người (7 nam, 1 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xác định Cao cung cấp ma túy cho nhóm này nên bắt giữ.

Công an cũng bắt Lên liên quan đường dây cung cấp ma túy. Khám xét nơi ở của Lên sát biên giới Campuchia, cảnh sát thu giữ 24 gói nylon, bên trong chứa ma túy và 30 viên thuốc lắc hình tròn, màu hồng và khoảng 150 triệu đồng.

Trong số 20 khách có mặt tại quán hát, cảnh sát phát hiện 9 người dương tính với chất ma túy.