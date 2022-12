Bắt quả tang đối tượng nhận "kèo" cá độ bóng đá World Cup

Ngày 6/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, bắt quả tang đối tượng Trần Xuân Tuân (31 tuổi, tạm trú tại tổ 7, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) do liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá.

Đối tượng Trần Xuân Tuân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 1/12, trong lúc uống nước và xem bóng đá World Cup 2022 tại quán T.A. (tổ 4, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng), Tuân đã nhận các "kèo" cá độ bóng đá các trận Croatia - Bỉ và Canada - Ma Rốc từ những người chơi thông qua ứng dụng Zalo.

Sau khi nhận được tiền người chơi chuyển đến, Tuân tiến hành đặt cược trên một web cá độ bóng đá. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, Tuân bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ ngày 20/11 khi giải bóng đá World Cup 2022 khởi tranh tới thời điểm bị bắt giữ, Trần Xuân Tuân đã nhận và chuyển tiền cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.