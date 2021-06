Bắt quả tang Đại úy công an say sưa sát phạt cùng 10 người trong khách sạn

Dân trí Một Đại úy công an cùng 10 đối tượng khác đang say sưa đánh bạc trong khách sạn thì bị lực lượng chức năng ập vào, bắt tại trận.

Các bị can bị khởi tố về tội "đánh bạc".

Ngày 1/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã khởi tố 11 bị can về tội "Đánh bạc".

Trong 11 bị can, 7 người bị bắt tạm giam, 1 người đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an, 3 trường hợp đã bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/5, Công an huyện Cẩm Xuyên đột kích khách sạn Đông Vinh (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bắt quả tang một nhóm đối tượng đang chơi xóc đĩa.

Thấy công an, các con bạc nháo nhào mở cửa phòng tháo chạy. Trong đó có ba người nhảy từ tầng 3 khách sạn xuống đất, bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện. Ba nghi can khác trốn thoát. Số còn lại bị tóm gọn.

Tại hiện trường, công an thu hơn 70 triệu đồng cùng một số tang vật.

Trong ba trường hợp nhảy lầu, hai người được xác định không liên quan đến việc đánh bạc.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có Đại úy Nguyễn Thế Đông (SN 1984, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau vụ tham gia đánh bạc, Nguyễn Thế Đông đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân, cho ra khỏi ngành.

