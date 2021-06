Bắt ô tô chở 20kg ma túy từ Đồng Tháp lên TPHCM

Dân trí Ngụy trang 20kg ma túy trong túi đựng xoài, Hưng vận chuyển bằng ô tô từ Đồng Tháp lên TPHCM thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP triệt phá một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Đồng Tháp lên TPHCM tiêu thụ.

Bắt ô tô chở 20 kg ma túy từ Đồng Tháp lên TPHCM.

Trước đó vào khoảng 7h ngày 8/6, tổ công tác phát hiện ô tô biển số tỉnh Đồng Tháp có biểu hiện nghi vấn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) nên ra hiệu dừng xe và đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở Công an phường An Lạc để làm rõ.

Ma túy được ngụy trang trong túi đựng xoài để ở cốp xe (Ảnh: Đức Thắng).

Tại đây, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô là Nguyễn Ngọc Long (34 tuổi, quê Đồng Tháp) và người đi cùng là Võ Văn Hưng (39 tuổi, quê quán tại Campuchia).

Kiểm tra trong cốp xe, công an phát hiện 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, với tổng trọng lượng khoảng 20 kg, nghi là ma túy tổng hợp được ngụy trang trong túi đựng xoài.

Đối tượng Hưng cùng với tang vật (Ảnh: Đức Thắng).

Qua làm việc, Hưng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ Đồng Tháp lên TPHCM tiêu thụ và đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

