Bắt "nữ quái" mua ma túy từ Campuchia về Tây Ninh bán kiếm lời

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) cầm đầu.

Theo công an, khoảng 20h30 ngày 3/7, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thị xã Hòa Thành và các đơn vị liên quan chia thành 5 tổ công tác bố trí nhiều điểm trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành.

Mai bị cảnh sát bắt giữ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: T.Nhung).

Cảnh sát bắt quả tang tại nhà bà Mai chứa khoảng 2kg ma túy tổng hợp, 25 triệu đồng, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai liên lạc trên ứng dụng Telegram, bà ta mua ma túy từ một người bên Campuchia, số lượng 1-2kg với giá vài trăm triệu đồng. Sau khi chốt giá, người này mang ma túy về Tây Ninh giao cho Mai.

Mai cất giấu ma túy trong nhà, chia nhiều gói nhỏ, bán lại cho Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi), Lê Văn Khương (51 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (23 tuổi, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) và Bùi Văn Sang (45 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) cung cấp cho con nghiện.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, Khương, Thịnh và Sang, thu giữ thêm các vật chứng liên quan...