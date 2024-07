5 cảnh sát ở TPHCM bị tấn công khi vây bắt nghi phạm liên quan ma túy

Ngày 2/7, Công an quận Tân Phú, TPHCM, đang điều tra, xử lý các nghi phạm trong đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi bị vây bắt, các nghi phạm chống trả làm 5 cảnh sát bị thương, phải chống phơi nhiễm HIV.

Đầu tháng 6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phú Thọ Hòa và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây này quy tụ nhiều đối tượng không có nơi cư trú ổn định, thường dựng lều ở trước nhà dân làm nơi cư trú và nơi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm dựng lều sinh sống, buôn ma túy (Ảnh: T.P.)

Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Trần Thị Có (33 tuổi), Lê Thị Yến Nhi (30 tuổi), Lưu Công Trường (32 tuổi) thực hiện; trong đó Có là đối tượng cầm đầu.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, chiều 28/6, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Có chở theo Lê Thị Yến Nhi cùng 2 con nhỏ đi bán ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua bán ma túy cho con nghiện để kiếm lời.

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: T.P.)

Tiến hành truy xét, cảnh sát ập vào căn lều trên đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, bắt quả tang Lưu Công Trường đang bán ma túy, ngoài ra còn có nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị vây bắt, nhóm này chống trả quyết liệt làm nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xây xát, chảy máu.

Với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an phường Phú Thọ Hòa và Công an quận Tân Phú không ngại nguy hiểm, trấn áp, bắt giữ các nghi phạm. Do có đối tượng nhiễm HIV, các cán bộ, chiến sĩ bị xây xát phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm.