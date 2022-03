Bắt nhóm hot girl chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke

Ngày 18/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an TP Tam Kỳ bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng hoạt động tại quán karaoke, bar… trên địa bàn.

Nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke (Ảnh: Công an TP Tam Kỳ).

Trước đó, lúc 20h30 ngày 28/2, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Tam Kỳ tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 92A - 278.42.

Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Tố Anh (SN 1993, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ngồi ghế phụ trên xe đang cất giữ 4 viên ma túy loại MDMA, dạng thuốc lắc.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ngô Thị Tố Anh tại xã Bình Nguyên, lực lượng công an phát hiện 84 viên ma túy MDM, 38 gói ma túy loại ketamine và nhiều đồ vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Ngô Thị Tố Anh khai nhận đã mua số ma túy về sau đó giao cho các đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2002, trú tỉnh Kon Tum), Lê Quỳnh Châu, Ngô Thị Tố Nga (SN 1994, cùng trú huyện Thăng Bình) để bán cho các đối tượng, chủ yếu là các đối tượng sử dụng trong các quán bar, karaoke.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để liên lạc, tổ chức mua bán ma túy.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với các đối tượng Anh, Nga, Châu và Tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng.