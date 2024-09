Bắt nhóm đạo tặc chuyên "thổi" logo, kính chiếu hậu xe ôtô

Theo thông tin, từ cuối tháng 6 đến tháng 8/2014, hàng loạt xe ô tô hiệu Camry, Vios… đậu đỗ ban đêm ở các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng) không có người trông coi đã bị gỡ trộm logo, kính chiếu hậu, ốp bánh xe. Mặc dù bị trộm cắp tài sản nhưng vì giá trị không lớn nên nhiều người không báo với cơ quan công an.

Tuy nhiên, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát đã ghi nhận tình hình và báo cáo với lãnh đạo Công an quận. Quyết để không cho tội phạm hoạt động, Công an quận Sơn Trà lên kế hoạch điều tra, truy bắt.

Đối tượng Đặng Văn Đạt

Qua thời gian điều tra, Công an quận Sơn Trà đã có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ các đối tượng gồm Đặng Văn Đạt (SN 1997, trú tổ 43, phường An Hải Bắc), Huỳnh Văn Hải (SN 1998, trú tổ 36, phường An Hải Bắc), Trần Văn Tiến (SN 1998, trú phường Nại Hiên Đông), Trần Văn Khải (SN 1998, trú tổ 05A, phường Thọ Quang, cùng quận Sơn Trà).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp logo, kính chiếu hậu các loại xe ô tô ở quận Sơn Trà và nhiều nơi khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau khi trộm cắp, nhóm của Đạt mang đến bán cho Hoàng Thị Kiều Loan (SN 1971, trú tổ 39, Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Một số vụ trộm điểm hình của nhóm này được tái hiện. Vào khoảng 2h sáng ngày 23/7, Đạt rủ Hải, Tiến và Khải đi trộm cắp logo, kính chiếu hậu xe ô tô để bán cho Loan như đã thỏa thuận trước. Cả nhóm sử dụng xe môtô đi đến khu vực đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) phát hiện trước khách sạn Hoàng Sa có xe ôtô Camry BKS tỉnh Thừa Thiên - Huế đang đỗ nhưng không có người trông coi. Cả nhóm thống nhất cắt cử Tiến, Hải cảnh giới còn Đạt và Khải sử dụng dao cạy lấy 2 logo và 1 cặp gương chiếu hậu. Phát hiện bên cạnh cũng có xe mang BKS cũng tỉnh Thừa Thiên - Huế không có người trông coi, Đạt và Khải sử dụng dao cạy lấy thêm được 2 logo và 1 cặp gương chiếu hậu.

Tang vật bị thu giữ

Theo đơn đặt hàng của Loan, khoảng 2h sáng ngày 28/8, Đạt và Khải điều khiển mô tô đến trước khách sạn Magnolia trên đường Lê Lợi (quận Hải Châu) thì phát hiện xe Toyota 43A- 02789 của chị Đ.V.Y. (trú đường Lê Lợi) không có người trông coi. Khải đứng cảnh giới còn Đạt sử dụng dao cạy lấy 3 logo, 4 ốp bánh xe. Sau đó, Đạt và Khải tiếp tục dùng dao cạy lấy 2 logo, 4 ốp bánh xe ô tô 43X- 50... của chị N.T.T.T (trú phường Nam Dương, Hải Châu) đang đậu ở số 6 Lê Lợi. Cũng trên đường Lê Lợi, Đạt và Khải cạy lấy thêm 3 logo, 4 ốp bánh xe ô tô 43X -06... của anh V.T.T. (trú đường Lê Lợi).

Tiếp đó, Đạt chở Khải chạy xe đến đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), phát hiện xe ô tô của anh V.V.A. (trú tổ 17, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) không có người trông coi nên cạy lấy 4 logo. Sau đó, cả hai tiếp tục cạy lấy 4 logo trên xe ô tô 92A- 028... của anh P.T.S. (trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang đậu đỗ ở đường Mai Hắc Đế.

Chỉ trong 1 đêm, Đạt và Khải đã lấy trộm tổng cộng 16 logo, 12 ốp xe của 5 xe ô tô đậu trên đường phố không có người trông coi với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trên 30 triệu đồng.

Tất cả số tài sản trộm cắp được, Đạt và Khải đều mang đến bán cho Hoàng Thị Kiều Loan lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã tạm giữ 4 logo Camry, 6 logo Toyota, 1 logo Vios, 4 logo Corolla Altis… là tang vật của các vụ trộm.

Sau khi bắt các đối tượng để điều tra, ngày 4/9/2014, Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Đạt, Hoàng Thị Kiều Loan. Riêng 3 đối tượng Trần Văn Tiến, Huỳnh Văn Hải, Trần Văn Khải do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh.

Công Bính