Bắt người phụ nữ đi xe tay ga trộm giỏ tiền của bà bán rau

Đồng Nai:

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt đối tượng Trương Thị Liễu (35 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/8, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 60F2-697.82 có hành vi trộm giỏ tiền của 1 chủ sạp rau. Theo thông tin trên mạng thì sự việc xảy ra tại 1 khu chợ thuộc TP Biên Hòa.

Người phụ nữ đi xe tay ga lấy trộm giỏ đựng tiền của bà bán rau lan truyền trên mạng

Vào cuộc điều tra, Công an TP Biên Hòa đã xác minh người có hành vi ăn trộm trên là Trương Thị Liễu. Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h ngày 25/8, bà Liễu điều khiển xe máy đến chợ Hòa Bình (khu phố 6, phường Tân Hòa) để mua khoai tây.

Khi đến sạp bán rau củ quả của bà Hà (54 tuổi, ngụ phường Tân Hòa), thấy chủ sạp đang chăm chú bán hàng, bà Liễu đã lấy trộm túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng và 1 điện thoại của rồi bỏ đi.

Bà Liễu lấy trộm giỏ sách khi bà chủ sạp rau đang bán hàng (hình cắt từ clip)

Toàn bộ sự việc trên được một camera an ninh ở khu vực đó ghi lại. Sau đó người dân đăng tải clip này lên mạng xã hội.

Nhận thông tin, công an địa phương vào cuộc xác minh. Qua đặc điểm nhận dạng, sáng 27/8, tổ tuần tra Công an phường Tân Hòa đã phát hiện ra bà Liễu và đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Liễu thừa nhận mình đã lấy trộm tài sản của bà Hà. Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển đối tượng cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vĩnh Thủy