Bất ngờ với nghề “tay trái” của ông chủ xưởng mộc

Ngày 20/6, Công an Quảng Ngãi cho biết đã bắt được T.Q.V., trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam. V. được xác định là kẻ có hành vi mua bán ma túy đá.

Trước đó, Công an Quảng Ngãi bắt quả tang T.T.Q. (SN 1988, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang tàng trữ một túi ma túy đá. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Đ.V.H. (SN 1991, trú tại huyện Tư Nghĩa) và thu giữ nhiều ma túy đá.

Đối tượng T.Q.V cùng tang vật (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Từ lời khai của hai đối tượng này, công an xác định T.Q.V. là đối tượng cung cấp ma túy cho các con nghiện nên vây bắt. Biết bị lộ, V. bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua khám xét chỗ ở của V., công an thu giữ nhiều túi nilon chứa ma túy đá. Ngoài việc khám xét, thu giữ tang vật, Công an Quảng Ngãi điều động nhiều trinh sát phối hợp với công an một số địa phương truy tìm V.. Qua đó, công an xác định V. lẩn trốn đến tỉnh Quảng Nam.

Các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy đã bắt được T.Q.V. tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi đối tượng này đang đón xe đi Kon Tum để tiếp tục lẩn trốn.

Vụ án đang được Công an Quảng Ngãi điều tra mở rộng.