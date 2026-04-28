Bất ngờ về lý do người đi xe Jeep liên tục dọa đánh tài xế công nghệ

Sáng 28/4, thông tin từ Công an phường Thành Nhất (Đắk Lắk), đơn vị đang làm rõ vụ việc người lái xe Jeep điều khiển phương tiện ngược chiều và đe dọa đánh tài xế xe công nghệ, xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu cơ quan công an xác định người lái xe Jeep là ông H.Q.L. (52 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Thành Nhất). Ông L. đã bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Tài xế xe công nghệ kể việc liên tục bị người đàn ông lái xe Jeep kiếm cớ gây sự (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi về vụ việc, ông L.V.K. (63 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) - tài xế xe ôm công nghệ - xác nhận ông từng 5 lần bị ông L. đe dọa, gây sự.

Theo ông K., sự việc bắt nguồn từ tháng 3 năm nay, khi ông đứng làm chứng trong vụ án cố ý gây thương tích giữa ông L. và tài xế taxi. "Vụ việc này tòa đã xử sơ thẩm và đang chờ giai đoạn phúc thẩm. Tôi chứng kiến sự việc nên ra làm chứng ở tòa, vì thế ông L. liên tục kiếm cớ gây hấn với tôi”, ông K. nói.

Nam tài xế xe công nghệ cho rằng vào ngày 26/4, khi ông L. kiếm cớ gây sự, ông đã nhờ đồng nghiệp ghi hình lại để có bằng chứng giao nộp cho công an. Thời điểm này, khi thấy ông K., ông L. lái xe Jeep đuổi theo; sợ bị tông trúng, nam tài xế xe công nghệ lái phương tiện lên vỉa hè để né tránh.

Người đàn ông lái xe Jeep ngược chiều để đuổi theo tài xế xe công nghệ (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, ông L. lái ô tô chạy ngược chiều, đuổi theo để chửi bới, dọa đánh và lấy đi chìa khóa xe máy của tài xế. "Tôi mong cơ quan công an vào cuộc xử lý để người này không gây sự với tôi nữa", nam tài xế cho biết.

Như Dân trí đưa tin, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe Jeep đi ngược chiều trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột giao với đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất) để đuổi theo một tài xế xe công nghệ.

Người đàn ông mặc áo đen dọa hành hung tài xế xe công nghệ (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi tài xế xe công nghệ tấp vào lề đường, người đàn ông cũng dừng xe Jeep và buông lời chửi bới. Khi đôi bên cự cãi, người này xông vào rút chìa khóa xe máy của tài xế rồi đe dọa đánh nạn nhân. Chưa dừng lại, khi quay lại xe Jeep, người này còn có dấu hiệu lái ô tô hướng về phía tài xế để đe dọa.