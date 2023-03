Bắt nghi phạm chuyên cung cấp súng, đạn cho con nghiện

Ngày 31/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Xuân Viễn từ TPHCM về Bình Định để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng được phát hiện tại nơi ở của Lê Xuân Viễn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lê Xuân Viễn (34 tuổi, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) là kẻ chuyên cung cấp súng, đạn cho các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Viễn đã trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định xác định Viễn đang lẩn trốn tại TPHCM nên tổ chức vây bắt.

Viễn sa lưới khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại quận 12, TPHCM. Qua lấy lời khai ban đầu, Viễn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngay sau khi di lý Viễn từ TPHCM về Bình Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng bút và một số dụng cụ nghi dùng để sửa chữa súng.

Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hành vi phạm tội của Viễn để xử lý theo quy định của pháp luật.