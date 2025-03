Bắt nam thanh niên trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Hữu Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Bình Dương, trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L do nhóm của Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, có 2 tiền án) và Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Đào Trọng Quân (33 tuổi, ngụ Thái Bình) thực hiện, công an phát hiện Dương Hữu Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.

Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành để làm 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh… để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản mà Cường đứng tên, Cường được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Oanh thỏa thuận với Cường mỗi lần có tiền vào tài khoản, nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.

Qua tiến hành xác minh các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại trong các vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển tiền đến tài khoản, qua đó các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng dưới hình thức mạo danh Cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…

Trước đó, ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá đường dây mở tài khoản từ các doanh nghiệp "ma" rồi bán lại cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bên Campuchia.

Đường dây lừa đảo này do Huỳnh Thị Kim Oanh cầm đầu. Ba đồng bọn của Oanh gồm Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ Kiên Giang, có 3 tiền án), Đào Trọng Quân (33 tuổi, ngụ Thái Bình).

Nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.