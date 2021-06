Bắt một người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Dân trí Được yêu cầu buộc xuất cảnh vì thị thực du lịch hết hạn nhưng một người Trung Quốc vẫn cùng bạn gái từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để tìm cách ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Xue Xiao Rong (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Ở lại Việt Nam trái phép".

Theo điều tra ban đầu, Xue Xiao Rong nhập cảnh ngày 21/11/2019 bằng thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến ngày 21/8/2020.

Cơ quan công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Xue Xiao Rong (Ảnh: CTV).

Ngày 16/12/2020, Xue Xiao Rong bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép" và có yêu cầu xuất cảnh.

Không chấp hành yêu cầu buộc xuất cảnh, Xue Xiao Rong nhanh chóng cùng bạn gái di chuyển vào Đà Nẵng.

Ở Đà Nẵng, Xue Xiao Rong tìm cách liên hệ với những đối tượng làm dịch vụ gia hạn thị thực không đúng quy định pháp luật để ở lại Việt Nam trái phép.

Đến thời điểm cơ quan công an kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú Z Apartment vào ngày 27/1/2021, Xue Xiao Rong vẫn chưa được gia hạn thị thực.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Khánh Hồng