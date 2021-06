Bốn đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép lĩnh 28 năm tù

Dân trí TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bốn đối tượng 28 năm tù cho hành vi tổ chức đưa 8 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Ngày 8/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Út (SN 1987), Phan Tấn Lợi (SN 1988), cùng trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Kim Huy (SN 1967), trú tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và Nguyễn Như Nhỏ, (SN 1960), trú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cùng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo cáo trạng, khoảng 6h50 ngày 16/4, lực lượng chức năng tiếp nhận tố giác của người dân về việc phát hiện 8 người Trung Quốc đang ở trên địa bàn thành phố Long Xuyên, nghi vấn có liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Bị cáo Nguyễn Văn Út cùng 3 đồng phạm tại tòa.

Công an thành phố Long Xuyên kết hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra xác minh, xác định, 8 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc, đã lưu trú tại khách sạn Anh Đào (phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) vào sáng ngày 15/4/2021.

Khám xét khẩn cấp khách sạn Anh Đào, lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Biết mọi việc đã bị bại lộ, nhóm đối tượng Huy, Út, Nhỏ và Lợi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận cùng nhau tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi.

Đến ngày 26, 29/4 và ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Út, Huy, Nhỏ và Lợi.

Trong quá trình điều tra xác định, Út được người phụ nữ tên Đào ở Campuchia thuê tìm chỗ nghỉ, ăn uống và tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đào trả công cho Út 5 triệu đồng/1 người.

4 bị cáo bị tòa tuyên phạt 8 năm tù cho tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Để thực hiện hành vi trên, Út điện thoại kêu Nhỏ tìm chỗ nghỉ cho nhóm người Trung Quốc. Nhỏ đồng ý và điện thoại thỏa thuận với Huy (là chủ khách sạn Anh Đào) cho nhóm người Trung Quốc nghỉ để xuất cảnh trái phép sang Campuchia và Huy đồng ý.

Thỏa thuận xong, Út điện thoại cho Lợi để thuê xe chở nhóm người Trung Quốc. Lợi đồng ý và điện thoại cho Mai Ngọc Yến, Vũ Thanh Điền và Trần Chí Hải chở nhóm người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương đến khách sạn Anh Đào và xuống khu vực huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên để nhằm xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bằng thủ đoạn trên, từ 30/3 đến ngày 15/4, Út cùng các đồng phạm đã 3 lần đưa 47 người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đến nhà trọ Anh Đào nghỉ, rồi đưa xuống khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út, 9 năm tù; Nguyễn Thị Kim Huy và Nguyễn Như Nhỏ mỗi bị cáo 7 năm tù và Phan Tấn Lợi, 5 năm tù cùng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Đồng thời tuyên phạt tiền đối với bị cáo Út 15 triệu đồng, bị cáo Huy và Nhỏ mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Ngoài ra còn buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Hành