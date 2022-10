Bắt một giám đốc lừa đảo ở Hội An

Sáng 26/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam thông tin như trên và cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Minh đã lừa lấy 500 triệu đồng của bị hại từ việc tung tin sở hữu đất dự án "ảo".

Lực lượng Công an đọc quyết định bắt Nguyễn Hoàng Minh (Ảnh: Công an TP Hội An).

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Hoàng Minh đã đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K do Minh làm giám đốc có đất tại dự án phường Thanh Hà, TP Hội An để tạo tin tưởng cho người mua.

Từ thông tin mà Minh cung cấp, ông L.Đ. (trú phường Thanh Hà, TP Hội An) đã tin tưởng, ký hợp đồng mua đất với Công ty K&K và chuyển số tiền 500 triệu đồng cho Minh.

Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Hoàng Minh đã chiếm đoạt luôn số tiền này nhưng không giao đất cho ông Đ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.