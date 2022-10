Bắt băng cướp giật dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân

Ngày 25/10, Công an quận 5 (TPHCM) đang tạm giữ Quách Tấn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Hàng Phú Quý (29 tuổi), Lưu Thanh Tùng (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Trung Tuấn (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Từ trái qua, Tuấn, Tùng, Tài và Quý (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo công an, do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Tài, Quý, Tùng và Tuấn rủ nhau đi tìm người dân sơ hở tài sản để cướp giật. Nếu nạn nhân chống trả, nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công để tẩu thoát.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm của Tài thực hiện 7 vụ cướp giật túi xách, điện thoại của người đi đường.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 28/9, Quý điều khiển xe máy chở Tùng, còn Tuấn chở Tài, rảo quanh các tuyến đường ở quận 5.

Đến đường Hồng Bàng (phường 14, quận 5), nhóm này phát hiện vợ chồng ông T. (42 tuổi, quê Long An) đi xe máy có mang theo túi xách.

Bất ngờ từ phía sau, Quý cho xe máy áp sát để Tùng giật túi xách của vợ ông T. rồi tăng ga tẩu thoát. Cùng lúc này, Tuấn chở Tài vọt lên để cản lại không cho nạn nhân truy đuổi.

Tang vật vụ án (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bị cướp, vợ chồng ông T. đến công an trình báo và khai bên trong túi xách có tiền, điện thoại iPhone, đồng hồ cùng nhiều giấy tờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định nhóm của Tài gây ra vụ cướp giật nên tiến hành truy xét.

Sau khi gây án, Tuấn, Quý và Tùng bỏ trốn về xã An Phúc (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Công an quận 5 phối hợp công an địa phương tiến hành bắt giữ, di lý về TPHCM.

Từ lời khai của 3 nghi phạm, công an bắt giữ Tài tại huyện Bình Chánh. Cả 4 nghi phạm đều có tiền án, riêng Tài có 4 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc được mở rộng điều tra.