Bắt một chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ

Trụ sở Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tối 18/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Thân (42 tuổi, ở Hà Nội) - Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Tiến Thân bị bắt để điều tra về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Tiến Thân (Ảnh: Bộ Công an).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Tiến Thân.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/1, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với 3 bị can: Tô Anh Dũng (SN 1964) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên (SN 1981), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn (SN 1979), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và lệnh khám xét đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với: Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, ở Quảng Bình) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.