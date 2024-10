Bắt loạt con bạc lặn sông trốn công an

Sáng 16/10, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một sòng bạc quy mô lớn trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 11h45 ngày 13/10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào bắt giữ 36 đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 118 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động, xe mô tô,...

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc trên được tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi trong thời gian dài. Địa điểm tổ chức được che chắn bởi nhiều lớp tường, vách tôn cao, nhiều lớp cửa. Ngoài ra, các đối tượng còn phân công người canh gác nhiều lớp kiểm tra, gây khó khăn cho quá trình điều tra, triệt phá.

Nhiều đối tượng bỏ chạy bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Tiến Tầm).

Công an tỉnh An Giang đề nghị những đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.