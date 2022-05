Bắt khẩn khấp nhóm "mai tặc" tại Quảng Nam

Ngày 3/5, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Huỳnh Văn Rin (SN 1992), Phan Đức Quốc Minh (SN 1994), Nguyễn Thái Long (SN 1991) và Trần Vĩnh Nam (SN 1997) - tất cả cùng trú thị xã Điện Bàn, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thái Long.

Trước tình hình trộm cắp tài sản (cây mai) trên địa bàn thị xã Điện Bàn rất phức tạp, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các trinh sát hình sự đã vào cuộc truy xét, rà soát từng nhà trồng mai trên địa bàn, các đối tượng nghi vấn được đưa vào tầm ngắm.

Ngày 27/4, bà N.T.P. trú thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn trình báo về việc vào rạng sáng 22/4, kẻ gian đột nhập vào sân nhà bà trộm cắp một cây mai trị giá 32 triệu đồng.

Qua rà soát, Công an xã Điện Thắng Trung đặt nghi vấn, trinh sát và xác định 2 đối tượng Huỳnh Văn Rin và Phan Đức Quốc Minh thực hiện vụ trộm cắp trên.

Đối tượng Nguyễn Thái Long (ngoài cùng bên trái) và 3 đối tượng đồng phạm (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận vào lúc 1h ngày 22/4, cả 2 rủ nhau đi trộm cắp mai để bán lấy tiền tiêu xài. Rin điều khiển xe máy chở Minh đến vườn mai nhà bà N.T.P. nhổ một cây mai đến bán cho Nguyễn Thái Long.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Vĩnh Nam là đồng phạm cùng tham gia với Minh và Rin thực hiện hơn 10 vụ trộm mai và đối tượng Nguyễn Thái Long chính là người tiêu thụ.

Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.