Bắt khẩn cấp đối tượng dùng kim tiêm xin tiền

Chiều ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Vũ (SN 1992, ở TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h, ngày 6/8, chị T. (SN 1990, ở TP Châu Đốc), đến cửa hàng "Thắng Phát" trên đường Lê Công Thành, (phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để mua túi nylon.

Bị can Lâm Văn Vũ (Ảnh: Tiến Tầm).

Lúc này, Vũ cầm ống kim tiêm đi đến chỗ chị T. nói xin tiền để mua cơm vì Vũ đang khổ và bị nhiễm HIV.

Sợ Vũ dùng ống kim tiêm đâm, nên chị T. liền đưa cho Vũ 17.000 đồng tiền dư trong lúc mua hàng rồi nhanh chóng điều khiển xe chạy đi.

Chiều cùng ngày, chị T. đến Công an phường Châu Phú A tố giác hành vi của Vũ.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định, ngoài vụ việc trên, Vũ còn dùng ống kim tiêm để đe dọa người dân để thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên địa bàn phường Châu Phú A.

