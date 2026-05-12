Bắt kẻ nghi dùng vật giống súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi ở TPHCM

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Vương Vĩnh An (SN 1986, ngụ phường Hoà Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Vương Vĩnh An bị bắt giữ (Ảnh: Ngọc Anh).

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 11/5, Công an phường Bình Thới tiếp nhận tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng Circle K trên đường Dương Đình Nghệ.

Theo nội dung trình báo từ anh T.Đ.H.Q. (SN 2000, ngụ phường Bình Tiên), khoảng 4h20 cùng ngày, có một nam thanh niên đi xe Air Blade màu đỏ đen, đeo khẩu trang vào cửa hàng để mua đồ.

Trong lúc nhân viên cửa hàng đang thanh toán, thanh niên lấy trong túi quần một vật giống súng, khống chế nhân viên và cướp số tiền 2,2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng cầm vật giống súng cướp cửa hàng tiện lợi (Ảnh: Ngọc Anh).

Dưới chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Công an phường Bình Thới đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét đối tượng gây án. Đến khoảng 16h30, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Vương Vĩnh An, thu giữ các tang vật liên quan.

Cảnh sát xét nghiệm ma túy đối với An, cho kết quả đối tượng dương tính. Hiện, nhà chức trách tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.