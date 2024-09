Bắt kẻ mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM để mượn tiền

Ngày 6/9, Công an TPHCM đã bắt giữ kẻ mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, gọi điện thoại vay mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư. Danh tính nghi phạm là Nguyễn Văn Tâm, SN 1985, ngụ tỉnh An Giang.

Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận thông tin một đối tượng giả danh Bí thư Nguyễn Văn Nên để mượn tiền. Ban giám đốc Công an TPHCM đã giao Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra, xác định Tâm là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Tâm khai dùng nhiều SIM rác, mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số địa phương, rồi gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân của những người này để mượn tiền, kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền, đối tượng nhanh chóng rút tiền, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc. Bằng thủ đoạn này, Tâm đã lừa tiền của nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo, ai còn là nạn nhân của Nguyễn Văn Tâm, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, qua số điện thoại 0937.456.466, để trình báo, hỗ trợ điều tra.