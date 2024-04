Bắt kẻ chủ mưu dùng súng cướp tiệm vàng đang lẩn trốn tại Campuchia

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương thông tin đã bắt giữ Phạm Hoàng Hưng (SN 1996, ngụ TPHCM), kẻ trực tiếp cầm súng cướp tiệm vàng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Theo Công an Bình Dương, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt Hưng khi kẻ này đang lẩn trốn tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Phạm Hoàng Hưng, kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng bị bắt giữ tại Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh khai thác, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hưng khai nhận, bản thân anh ta điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Nhi (SN 1990, ngụ Tây Ninh) và 2 đồng phạm khác đi cướp tiệm vàng.

Sau khi gây án, Hưng và Nhi chia vàng rồi đi đường tiểu ngạch qua Campuchia, bán vàng rồi trốn qua nhiều các tỉnh khác nhau ở đất nước này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, Cảnh sát hoàng gia Campuchia tiếp tục xác minh truy bắt Nhi.