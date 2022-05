Bắt hung thủ siết cổ phụ nữ đến chết trong nhà nghỉ ở Bình Phước

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Nguyễn Trường Duy (SN 1987, quê Đồng Nai) từ tỉnh Quảng Trị về Bình Phước để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Trường Duy là nghi phạm đã sát hại chị N.T.K., 38 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Nguyễn Trường Duy bị bắt sau vài ngày gây án (Ảnh: A.X.).

Trước đó, đêm 27/4, Duy cùng chị K. đi xe máy đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở TP Đồng Xoài. Đến 5h sáng hôm sau, Duy xuống quầy lấy lại giấy tờ và xe máy rời đi.

Chiều 28/4, không thấy chị K. trả phòng, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ này đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Phước vào cuộc điều tra. Xác định nghi phạm là người đàn ông đi cùng chị K. vào nhà nghỉ nên khẩn trương truy bắt.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh A.X.).

Do Duy đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Trị lần theo dấu vết thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau vài ngày truy lùng, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Trường Duy tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu, Duy khai nhận đã siết cổ chị K. tử vong rồi lấy hết số trang sức của nạn nhân bỏ trốn.

Trước khi gây án, Duy có 6 tiền án về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.