Bắt Hiệu trưởng cấp bằng trái quy định để trục lợi

Chiều 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Trí (41 tuổi) - Hiệu trưởng và Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) - Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường Trung cấp Đông Á.

Phạm Minh Trí và Nguyễn Văn Minh bị bắt để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ngãi bắt Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á và thuộc cấp để điều tra hành vi Giả mạo trong công tác (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đào tạo, Phạm Minh Trí và Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp bằng trung cấp trái quy định cho nhiều người. Việc làm này của Trí và Minh nhằm mục đích trục lợi.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án.

Trường Trung cấp Đông Á có trụ sở tại TP Quảng Ngãi thông báo tuyển sinh hàng chục ngành nghề với nhiều trình độ khác nhau.

Trường Trung cấp Đông Á có trụ sở tại số 116 đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi. Hàng năm, trường này thông báo tuyển sinh hàng chục ngành nghề khác nhau từ bậc đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.