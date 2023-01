Bắt hai đối tượng người nước ngoài vận chuyển 12kg nhựa thuốc phiện

Tối 26/1, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, thực hiện Chuyên án số 1222, giai đoạn 2, vào hồi 9h30 ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.

Các đối tượng gồm Xồng Tồng Xò (SN 1991) và Xồng Téng (SN 2002), đều trú tại bản Phà Đéng, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Hai đối tượng cùng tang vật đưa về tại trụ sở Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Ảnh: Phan Hồng).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 dao nhọn và một số tang vật liên quan khác.

Theo lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận, lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam, các đối tượng mang số ma túy trên từ bên kia biên giới vào Nghệ An bán kiếm lời. Khi đến địa bàn bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn thì cả 2 bị phát hiện bắt giữ.

Hơn 12kg nhựa thuốc phiện được hai đối tượng bọc kỹ trong bao ni lông (Ảnh: Phan Hồng).

"Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bàn giao hai đối tượng này cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng chuyên án, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật", Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết.