Khởi tố vụ án ma túy "khủng" ngày cuối năm

Chiều 17/1, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm".

Nhóm này gồm: Trần Khắc Đăng Khoa (27 tuổi), Lê Văn Nghi (26 tuổi), Hồ Đắc Thuận (24 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và Lê Xuân Minh (41 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Trần Khắc Đăng Khoa (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cảnh sát phát hiện Minh thường liên hệ với nhiều người ngoài tỉnh để mua ma túy với số lượng lớn. Sau đó, Minh phân phối cho các điểm mua bán lẻ tại các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.

Đến tối 6/1, các mũi trinh sát Công an Hà Tĩnh quyết định phá án, đột kích vào nhà Lê Xuân Minh, bắt giữ 4 bị can trên. Ngoài ra, còn có 2 người khác có liên quan gồm Võ Xuân Khánh (30 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) và Lê Hồ Đình An (26 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, hơn 4g ma túy tổng hợp, một ô tô và nhiều tang vật.

Nhóm này khai số ma túy nói trên được Khoa, Nghi, Thuận mua từ Quảng Trị đưa ra Hà Tĩnh bán cho Minh. Từ đây, Minh sẽ bán lại cho các điểm mua bán lẻ trong tỉnh.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Điều tra mở rộng, công an xác định Khoa nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không biết tên đang sinh sống tại Quảng Trị. Sau đó, Khoa chỉ đạo Nghi và Thuận đưa đi các tỉnh, thành.

Băng nhóm này đã 6 lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng 62kg (60kg ketamine, 2kg ma túy đá) tiêu thụ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai và TPHCM.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh, thành phố có liên quan điều tra mở rộng vụ án.