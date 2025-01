Bắt hai cựu cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ

Ngày 26/1, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phú, Đỗ Đoàn Thiên Vương, nguyên cán bộ tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chi nhánh Thốt Nốt về tội Nhận hối lộ.

Đối tượng môi giới, mua bán bất động sản Huỳnh Nhất Tâm cũng bị bắt để điều tra hành vi Đưa hối lộ.

Hai bị can Đỗ Đoàn Thiên Vương (ảnh trên) và Nguyễn Thanh Phú (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2023, Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở nhiều ngân hàng nên không thể đứng tên các hồ sơ vay vốn tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt (Cần Thơ). Bị can Tâm đã nhờ bạn bè, người thân đứng tên thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền giúp mình tại đây.

Những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng "không đủ điều kiện vay vốn", đồng thời tài sản thế chấp theo quy định của ngân hàng có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm.

Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Vương và Phú làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của ngân hàng trên.

Theo cơ quan điều tra, Tâm đã chuyển cho Vương và Phú hơn 1,4 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định nói trên.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.