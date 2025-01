Công an Vĩnh Long bắt nóng 6 đối tượng đang bắt cóc một phụ nữ

Tối 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này đã tạm giữ 6 đối tượng Nguyễn Quang Thái (SN 2003), Lữ Văn Tâm (SN 2001), Lê Thanh Chí (SN 2007), Phạm Nguyện Minh (SN 2002), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003) và Vũ (chưa rõ họ, SN 1999, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một phụ nữ bị các đối tượng khống chế, bắt cóc.

Nhóm đối tượng bị cảnh sát bắt (Ảnh: CTV).

Kết quả điều tra ban đầu, hơn 10h cùng ngày, Công an TP Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L. (SN 1976, ngụ TP Vĩnh Long) về việc con gái ông là L.N.H. đang tạm trú tại TP Vĩnh Long bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (TP Vĩnh Long), đưa lên ô tô di chuyển về hướng TPHCM.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo quyết liệt, đồng thời thông báo Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy vết, đón lõng nhóm đối tượng để giải cứu nạn nhân.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt nóng được 6 đối tượng nói trên và giải cứu bị hại an toàn.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua điều tra ban đầu, L.N.H., trong thời gian làm việc tại Đồng Nai đã mượn tiền của nhóm đối tượng trên và không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. về nhà cha mẹ ruột tại phường 5 (TP Vĩnh Long) và sinh sống bằng nghề bán hàng online.

Sáng 24/1, các đối tượng vờ đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim. Khi H. đến địa điểm trên, các đối tượng ập vào khống chế, đưa lên xe và chạy về hướng TPHCM.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.