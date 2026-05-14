Bắt giữ nhóm người đập phá để đòi nợ, cướp tài sản ở TPHCM

Ngày 14/5, Công an xã Nhuận Đức đã bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng Ngô Quang Thức (SN 1985), Ngô Hoài Tấn (SN 1982, cùng ngụ tại phường Trung Mỹ Tây) và một người phụ nữ khác cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tấn (bìa trái) và Thức bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Thức được bà Nguyễn Thị Bắc ủy quyền tìm bà T.T.E. để đòi tiền. Ngày 9/5, Thức cùng với Tấn và một người phụ nữ đi ô tô đến nhà anh T.C.H. để tìm bà E..

Anh H. cho biết bà E. không có mặt, nhưng Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn, dùng đá ném trúng chân ông T.V. (cha anh H.) gây thương tích. Tiếp đó, Thức phá cổng, cùng Tấn xông thẳng vào sân nhà, dùng hung khí khống chế nạn nhân, cướp tài sản.

Để uy hiếp chủ nhà, Tấn còn nhặt một gậy gỗ vuông dài 1,2m vung lên đe dọa, đuổi anh H. chạy thoát thân. Thức tiếp tục lục soát, chiếm đoạt một máy cưa xích hiệu Kushima cùng 10m dây tưới nước mang ra ô tô.

Khi anh H. quay lại ngăn cản nhằm lấy lại tài sản, Thức đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu rồi cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét, bắt giữ các nghi phạm.