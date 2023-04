Bắt giữ nhóm "AE nhà báo Yên Thủy" mang kiếm, roi điện đi tìm đối thủ

Ngày 28/4, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, vừa ngăn chặn thành công nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau. Đồng thời, đang phân loại các thanh thiếu niên này để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 26/4, một nhóm thanh niên ở huyện Yên Thủy mang theo hung khí, đi xe mô tô kẹp 3 lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên mang kiếm, roi điện "đi tìm đối thủ" bị Công an bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Yên Thủy).

Phát hiện sự việc, Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo lực lượng dừng xe các đối tượng này để xử lý. Thấy công an, một số thanh niên đã quay xe bỏ chạy, lực lượng công an phải truy đuổi bắt.

Sau đó, công an bắt giữ được 3 đối tượng gồm: B.Đ.C. (17 tuổi), B.V.H.K. (15 tuổi) và N.H.Q. (16 tuổi), cả 3 cùng trú thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy. Khai thác những thanh thiếu niên này, công an đã triệu tập thêm 7 người khác cùng trú tại địa phương tham gia trong nhóm.

10 thanh thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Yên Thủy).

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên này khai, cùng tham gia nhóm Facebook "AE nhà báo Yên Thủy". Khi thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác, cả nhóm sẽ tụ tập chuẩn bị hung khí để đi đánh người, giải quyết mâu thuẫn. Thời điểm bị bắt giữ, những thanh niên này đang đi tìm đối thủ.

Công an huyện Yên Thủy đã thu giữ 4 xe mô tô đã độ, chế; 2 gậy sắt, 2 kiếm và 1 roi điện.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thủy điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.