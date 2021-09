Bắt giữ nguyên cán bộ thuế trốn truy nã hơn 20 năm

Dân trí Trong thời gian là cán bộ thuế, Tệt thu tiền của người dân sau đó chiếm dụng 62 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra quyêt định truy nã Tệt.

Ngày 25/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tệt (60 tuổi), quê quán ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Đây là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng Trần Văn Tệt tại cơ quan CSĐT công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Nghiêm Túc).

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2000, Trần Văn Tệt làm cán bộ tại Đội thu thuế của xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thuế của người dân để nộp ngân sách Nhà nước, Tệt đã không nộp đủ số tiền như đã thu mà ra tay chiếm đoạt khoảng 62 triệu đồng tiền thuế, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 13/6/2000, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra quyết truy nã Trần Văn Tệt về tội "Tham ô tài sản".

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Văn Tệt đã đi nhiều nơi để sinh sống, đồng thời thay tên đổi họ để trốn truy nã của cơ quan Công an.

Chiều 24/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Trần Văn Tệt khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện đối tượng Trần Văn Tệt đã được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành