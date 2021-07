30 năm trốn nã vì tội giết người, thay tên đổi họ vẫn không thoát

Dân trí Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị đã di lý một đối tượng trốn truy nã 30 năm từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về địa phương để điều tra về hành vi "Giết người".

Đó là đối tượng Huỳnh Đức Đường, sinh năm 1963, trú xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (tên trước khi tách tỉnh - PV).

Đối tượng Huỳnh Đức Đường tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 9h20 ngày 16/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an xã Suối Rao phát hiện, bắt giữ và di lý Huỳnh Đức Đường, từ xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra theo quy định pháp luật.

Huỳnh Đức Đường là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 72 ngày 20/9/1991 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, lúc 17h ngày 10/9/1991, Huỳnh Đức Đường và 3 người bạn sau khi tổ chức uống rượu xong, khi đi ngang qua nhà ông Hồ Thận thì nảy sinh mâu thuẫn với ông Thận và con rể ông Thận là Nguyễn Công Minh.

Trong lúc mâu thuẫn, Huỳnh Đức Đường vác rìu chạy vào chém Minh một nhát, tiếp tục chém ông Thận 2 nhát làm ông Thận chết tại chỗ, Minh bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Huỳnh Đức Đường đã bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sợ bị phát hiện nên đã thay đổi tên gọi khác để sinh sống, làm ăn và cưới vợ sinh con. Gần 30 năm bỏ trốn, đến ngày 16/7, Đường bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đối tượng Huỳnh Đức Đường đã được lực lượng công an tiến hành lấy mẫu, test nhanh ngay tại Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm y tế TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, đối tượng mới đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính