Bắt giữ khẩn cấp đối tượng nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ

Tối 19/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lục Nam, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) bắt giữ Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Đây là đối tượng dùng súng bắn trọng thương một người đàn ông ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, rồi bỏ trốn hôm 18/11. Sau gần một ngày lẩn trốn, Giang bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Văn Giang. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Theo cơ quan chức năng, Giang kết hôn với chị Hà Thị N. (44 tuổi) nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, Giang mâu thuẫn với ông Vũ Văn D. (46 tuổi).

Khoảng 18h ngày 18/11, khi ông D. đang ở nhà bà Mai Thị M. (61 tuổi, mẹ chị N.), Giang đã dùng súng tự chế bắn vào ngực của đối phương khiến nạn nhân trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ án được trình báo lên cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra xác minh.

Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp" và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Giang về hành vi "giết người"