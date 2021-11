Bắt giữ đối tượng truy nã tại Cao Bằng

Dân trí Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đàm Văn Đội. Trước đó, Đội bị cơ quan công an truy nã về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Theo cơ quan công an, ngày 4/4/2021, Đàm Văn Đội cùng một đối tượng khác đã tổ chức cho 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 729, thuộc địa phận xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Đàm Văn Đội tại cơ quan công an (Ảnh: Lê Nam).

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đội bị Công an xã Quang Hán phát hiện nên đã bỏ trốn. Sau đó, Đội bị Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng ra Quyết định khởi tố bị can số 254/QĐ-ANĐT, ngày 5/10/2021 và Quyết định truy nã bị can số 318, ngày 2/11/2021 về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Ngày 4/11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng nghi là Đàm Văn Đội đang ở trên một chiếc xe khách di chuyển từ Bắc Ninh về TP Cao Bằng, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành rà soát, xác minh và bắt giữ thành công Đàm Văn Đội.

Hiện Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Yên