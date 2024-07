Bắt giữ đối tượng trộm con tôm hùm Úc trị giá 9 triệu đồng ở Hà Nội

Ngày 8/7, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tú (38 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Tú là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm ở nhiều quận nội thành Thủ đô, trong đó là vụ lấy cắp con tôm hùm 9 triệu đồng ở cửa hàng hải sản thuộc phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), gây xôn xao dư luận.

Tại trụ sở công an, Tú khai nhận do nghiện ma túy, không có công việc ổn định, vô gia cư, hắn đã trộm cắp nhiều vụ từ năm 2022. Địa điểm ưa thích của Tú là các cửa hàng hàn xì, do nhân viên và chủ cửa hàng thường bất cẩn, tạo cơ hội cho đối tượng trộm cắp.

Nguyễn Thanh Tú (Ảnh: ANTĐ).

Quá trình đấu tranh, Công an quận Hà Đông xác định Tú là thủ phạm vụ trộm điện thoại tại cửa hàng sữa (phường La Khê, quận Hà Đông) ngày 19/5/2023.

Đến ngày 10/9/2023, Tú "nhảy" được thêm 2 điện thoại di động ở cửa hàng bán đồ nội thất (số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

"Nổi tiếng" nhất là vụ Tú trộm con tôm hùm Úc trị giá 9 triệu đồng tại cửa hàng hải sản (ở phố Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) hôm 3/10/2023.

Gần đây, ngày 28/6, Tú lấy chiếc iPhone 12 Pro Max của chị L. (chủ cửa hàng trà sữa ở đường Lê Lợi, Hà Đông). Vài ngày sau, hắn ta lại trộm được một iPhone 11 Pro khác của nhân viên quán trà sữa ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông). Ngày 7/7, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tú.

Cảnh Tú trộm con tôm hùm trị giá 9 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhà chức trách cho hay, nghi phạm đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, với hình phạt 8 năm tù giam.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, Công an quận Hà Đông đề nghị ai là bị hại của Tú cần đến trình báo tại Đội Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0977.455.679.